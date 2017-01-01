Викинги. Сезон 5. Серия 15
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Викинги (сериал, 2017) сезон 5 серия 15 смотреть онлайн

2017, Vikings
Исторические, Зарубежные18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Вольная интерпретация событий времен раннего Средневековья. Главный герой – Рагнар Лодброк – вождь викингов и, как гласит норвежская легенда, прямой потомок самого Одина. Сериал поведает о ранних набегах войск Рагнара на Британские острова и Западно-Франкское королевство.

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Рейтинг

8.2 КиноПоиск
8.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Викинги»

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