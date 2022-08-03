Викинги (сериал, 2017) сезон 5 серия 13 смотреть онлайн
9.42017, Vikings
Исторический, Драма18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Вольная интерпретация событий времен раннего Средневековья. Главный герой – Рагнар Лодброк – вождь викингов и, как гласит норвежская легенда, прямой потомок самого Одина. Сериал поведает о ранних набегах войск Рагнара на Британские острова и Западно-Франкское королевство.
СтранаКанада, Ирландия
ЖанрВоенный, Исторический, Боевик, Приключения, Драма, Мелодрама
Время42 мин / 00:42
Рейтинг
8.2 КиноПоиск
8.5 IMDb
- КДРежиссёр
Киаран
Доннелли
- КДРежиссёр
Кен
Джиротти
- ССРежиссёр
Стивен
Ст. Леджер
- ДВРежиссёр
Джефф
Вулнаф
- КУАктриса
Кэтрин
Уинник
- ГСАктёр
Густаф
Скарсгард
- Актёр
Александр
Людвиг
- ДХАктриса
Джорджия
Хёрст
- АХАктёр
Алекс
Хег Андерсен
- ДПАктёр
Джордан
Патрик Смит
- МИАктёр
Марко
Ильсе
- ПФАктёр
Петер
Францен
- Актёр
Трэвис
Фиммел
- Актёр
Клайв
Стэнден
- МХСценарист
Майкл
Хёрст
- ДПСценарист
Джастин
Поллард
- МХПродюсер
Майкл
Хёрст
- ШХПродюсер
Шила
Хокин
- БГПродюсер
Билл
Годдар
- МДХудожник
Марк
Джерати
- ТКХудожник
Том
Конрой
- ЭБХудожник
Эндрю
Берри
- ДКМонтажёр
Дон
Кэссиди
- ПДОператор
П.Дж.
Диллон
- ПРОператор
Питер
Робертсон
- ОМОператор
Оуэн
МакПолин
- ДСОператор
Джон
С. Бартли
- ТМКомпозитор
Тревор
Моррис