viju как ты растешь. Сезон 1. Серия 5
Wink
Детям
viju как ты растешь
1-й сезон
5-я серия
7.92025, viju как ты растешь. Сезон 1. Серия 5
Мультсериалы0+
Серия в подписке «КиноVIP + viju»

viju как ты растешь (мультсериал, 2025) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Спешим навстречу знаниям с веселыми пончиками Ви и Жу! Яркие пончики Ви и Жу — братик и сестренка, которые просто обожают учиться и узнавать новое. Вместе с ними ты узнаешь, как называются цвета, цифры, геометрические фигуры, чем отличаются времена года и ещё много всего интересного! Учиться с Ви и Жу — легко и весело!

Страна
Россия
Жанр
Мультсериалы
Время
3 мин / 00:03

Рейтинг