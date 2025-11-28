viju как ты растешь (мультсериал, 2025) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

7.92025, viju как ты растешь. Сезон 1. Серия 5
Сезоны и серии
- 0+4 мин
viju как ты растешь
Сезон 1 Серия 1
- 0+4 мин
viju как ты растешь
Сезон 1 Серия 2
- 0+5 мин
viju как ты растешь
Сезон 1 Серия 3
- 0+3 мин
viju как ты растешь
Сезон 1 Серия 4
- 0+4 мин
viju как ты растешь
Сезон 1 Серия 5
- 0+4 мин
viju как ты растешь
Сезон 1 Серия 6
- 0+3 мин
viju как ты растешь
Сезон 1 Серия 7
- 0+4 мин
viju как ты растешь
Сезон 1 Серия 8
- 0+4 мин
viju как ты растешь
Сезон 1 Серия 9
- 0+4 мин
viju как ты растешь
Сезон 1 Серия 10
- 0+4 мин
viju как ты растешь
Сезон 1 Серия 11
О сериале
Спешим навстречу знаниям с веселыми пончиками Ви и Жу! Яркие пончики Ви и Жу — братик и сестренка, которые просто обожают учиться и узнавать новое. Вместе с ними ты узнаешь, как называются цвета, цифры, геометрические фигуры, чем отличаются времена года и ещё много всего интересного! Учиться с Ви и Жу — легко и весело!