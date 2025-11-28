viju как ты растешь (мультсериал, 2025) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Спешим навстречу знаниям с веселыми пончиками Ви и Жу! Яркие пончики Ви и Жу — братик и сестренка, которые просто обожают учиться и узнавать новое. Вместе с ними ты узнаешь, как называются цвета, цифры, геометрические фигуры, чем отличаются времена года и ещё много всего интересного! Учиться с Ви и Жу — легко и весело!

