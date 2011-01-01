Вера. Сезон 1. Серия 1
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Вера (сериал, 2011) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

2011, Вера. Сезон 1. Серия 1
Драма, Криминал12+

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О сериале

Главная героиня сериала - старший инспектор криминальной полиции Вера Стенхоуп, которая одержима работой и ведома своими собственными демонами. Если ей одиноко, она не подаст виду и предстанет перед миром с язвительной остротой, лукавинкой в глазах и отвагой. В её подчинении надёжная и терпеливая команда детективов. Все вместе они берутся за каждое новое дело с непревзойдённым рвением и профессионализмом.

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Страна
Великобритания
Жанр
Криминал, Драма, Детектив

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