Вера (сериал, 2011) сезон 1 смотреть онлайн

Главная героиня сериала - старший инспектор криминальной полиции Вера Стенхоуп, которая одержима работой и ведома своими собственными демонами. Если ей одиноко, она не подаст виду и предстанет перед миром с язвительной остротой, лукавинкой в глазах и отвагой. В её подчинении надёжная и терпеливая команда детективов. Все вместе они берутся за каждое новое дело с непревзойдённым рвением и профессионализмом.



