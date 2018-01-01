Вера (сериал, 2011) сезон 1 смотреть онлайн
2011, Вера. Сезон 1 1 серия
Драма, Криминал12+
О сериале
Главная героиня сериала - старший инспектор криминальной полиции Вера Стенхоуп, которая одержима работой и ведома своими собственными демонами. Если ей одиноко, она не подаст виду и предстанет перед миром с язвительной остротой, лукавинкой в глазах и отвагой. В её подчинении надёжная и терпеливая команда детективов. Все вместе они берутся за каждое новое дело с непревзойдённым рвением и профессионализмом.
СтранаВеликобритания
ЖанрКриминал, Драма, Детектив
Рейтинг
- ПГРежиссёр
Пол
Гэй
- Режиссёр
Питер
Хор
- ПУРежиссёр
Пол
Уиттингтон
- ТХАктёр
Том
Хатч
- Актёр
Кингсли
Бен-Адир
- ББАктриса
Бренда
Блетин
- ПКАктёр
Пол
Кэй
- РДАктёр
Райли
Джонс
- ДЛАктёр
Дэвид
Леон
- ПРАктёр
Пол
Риттер
- КДАктёр
Кенни
Даути
- МБСценарист
Марстон
Блум
- ММПродюсер
Маргарет
Митчелл
- ПБХудожник
Патрик
Билл
- МТХудожница
Мэдди
Тернбулл
- ББКомпозитор
Бен
Бартлетт