Вера (сериал, 2011) сезон 1 смотреть онлайн

2011, Вера. Сезон 1 1 серия
Драма, Криминал12+

О сериале

Главная героиня сериала - старший инспектор криминальной полиции Вера Стенхоуп, которая одержима работой и ведома своими собственными демонами. Если ей одиноко, она не подаст виду и предстанет перед миром с язвительной остротой, лукавинкой в глазах и отвагой. В её подчинении надёжная и терпеливая команда детективов. Все вместе они берутся за каждое новое дело с непревзойдённым рвением и профессионализмом.

Страна
Великобритания
Жанр
Криминал, Драма, Детектив

