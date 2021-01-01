Великая (2020) (сериал, 2021) сезон 2 серия 6 смотреть онлайн

Великая (2020). Сезон 2. Серия 6
7.62021, The Great
Комедия, Исторический18+

Петр устал от заточения и жаждет свободы, но Екатерина помнит грехи супруга и не поддается манипуляциям. Школьницы обвиняют императрицу в пустых обещаниях, что подстегивает ее к радикальным реформам — освобождению крепостных. Это решение встречает сопротивление дворян, и Екатерина проводит любопытный эксперимент.

Сможет ли Петр использовать в личных интересах недовольство аристократов? Чтобы не пропустить поворотный момент в истории великого правления, продолжайте смотреть «Великая» — 2 сезон, 6 серия онлайн доступна на Wink!

Страна
Великобритания, Австралия
Жанр
Комедия, Исторический, Драма
Качество
Full HD
Время
49 мин / 00:49

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
8.2 IMDb

