WinkСериалыВеликая (2020)2-й сезон2-я серия
7.62021, The Great
Комедия, Драма18+
Эта серия пока недоступна
Великая (2020) (сериал, 2021) сезон 2 серия 2 смотреть онлайн
О сериале
Накануне коронации Екатерина сталкивается с сопротивлением аристократии, пытающейся сохранить свои привилегии, и угрозами от архиепископа. Тем временем Петр обращается за помощью к союзнице Елизавете, чтобы завоевать сердце Екатерины, а императрица открывает во дворце школу для девочек. Эта радикальная мера вызывает очередное недовольство среди консервативно настроенных дворян.
Не терпится увидеть, как Екатерина борется за свои реформы? Продолжайте смотреть комедию с Эль Фаннинг «Великая» — 2 сезон, 2 серия онлайн доступна на Wink!
Сериал Великая (2020) 2 сезон 2 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
СтранаВеликобритания, Австралия
ЖанрКомедия, Исторический, Драма
КачествоFull HD
Время52 мин / 00:52
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
8.2 IMDb
- Режиссёр
Колин
Бакси
- ММРежиссёр
Мэттью
Мур
- БРежиссёр
Берт
- БЭРежиссёр
Берти
Эллвуд
- Актриса
Эль
Фаннинг
- Актёр
Николас
Холт
- Актриса
Фиби
Фокс
- Актёр
Гвилим
Ли
- Актёр
Луи
Хайнс
- АГАктёр
Адам
Годли
- Актёр
Дуглас
Ходж
- ББАктриса
Белинда
Бромилов
- БГАктёр
Байо
Гбадамоси
- ФКАктриса
Флоренс
Кит-Роач
- ММСценарист
Мэттью
Мур
- Продюсер
Эль
Фаннинг
- ПМХудожник
Педро
Мора
- БСМонтажёр
Билли
Снеддон
- НГМонтажёр
Николас
Гэстер
- НБКомпозитор
Нэтан
Барр