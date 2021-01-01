Великая (2020) (сериал, 2021) сезон 2 серия 2 смотреть онлайн

Накануне коронации Екатерина сталкивается с сопротивлением аристократии, пытающейся сохранить свои привилегии, и угрозами от архиепископа. Тем временем Петр обращается за помощью к союзнице Елизавете, чтобы завоевать сердце Екатерины, а императрица открывает во дворце школу для девочек. Эта радикальная мера вызывает очередное недовольство среди консервативно настроенных дворян.



Не терпится увидеть, как Екатерина борется за свои реформы? Продолжайте смотреть комедию с Эль Фаннинг «Великая» — 2 сезон, 2 серия онлайн доступна на Wink!



Сериал Великая (2020) 2 сезон 2 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.