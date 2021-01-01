Великая (2020). Сезон 2. Серия 2
Wink
Сериалы
Великая (2020)
2-й сезон
2-я серия
7.62021, The Great
Комедия, Драма18+

Эта серия пока недоступна

Великая (2020) (сериал, 2021) сезон 2 серия 2 смотреть онлайн

О сериале

Накануне коронации Екатерина сталкивается с сопротивлением аристократии, пытающейся сохранить свои привилегии, и угрозами от архиепископа. Тем временем Петр обращается за помощью к союзнице Елизавете, чтобы завоевать сердце Екатерины, а императрица открывает во дворце школу для девочек. Эта радикальная мера вызывает очередное недовольство среди консервативно настроенных дворян.

Не терпится увидеть, как Екатерина борется за свои реформы? Продолжайте смотреть комедию с Эль Фаннинг «Великая» — 2 сезон, 2 серия онлайн доступна на Wink!

Сериал Великая (2020) 2 сезон 2 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Великобритания, Австралия
Жанр
Комедия, Исторический, Драма
Качество
Full HD
Время
52 мин / 00:52

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
8.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Великая (2020)»