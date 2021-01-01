Великая (2020) (сериал, 2021) сезон 2 серия 1 смотреть онлайн

WinkСериалыВеликая (2020)2-й сезон1-я серия
7.62021, The Great
Комедия, Исторический18+
О сериале
Борьба за трон не утихает во дворце: четыре месяца переворота утомили Екатерину, но ее решимость непоколебима. Императрица поджигает дворец, чтобы выманить Петра из укрытия. Тот, в свою очередь, уклоняется от ловушек и с присущим ему весельем делает Екатерине неожиданное предложение. Чем обернется это соглашение: миром или новым витком борьбы?
Не упустите возможность в отличном качестве и без рекламы смотреть «Великая» — 1 серия 2 сезона онлайн доступна на видеосервисе Wink. Вас ждет продолжение захватывающих приключений императрицы Екатерины и ее неуступчивого соперника Петра.
СтранаАвстралия, Великобритания
ЖанрКомедия, Исторический, Драма
КачествоFull HD
Время50 мин / 00:50
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
8.2 IMDb
- Режиссёр
Колин
Бакси
- ММРежиссёр
Мэттью
Мур
- БРежиссёр
Берт
- БЭРежиссёр
Берти
Эллвуд
- Актриса
Эль
Фаннинг
- Актёр
Николас
Холт
- Актриса
Фиби
Фокс
- Актёр
Гвилим
Ли
- Актёр
Луи
Хайнс
- АГАктёр
Адам
Годли
- Актёр
Дуглас
Ходж
- ББАктриса
Белинда
Бромилов
- БГАктёр
Байо
Гбадамоси
- ФКАктриса
Флоренс
Кит-Роач
- ММСценарист
Мэттью
Мур
- Продюсер
Эль
Фаннинг
- ПМХудожник
Педро
Мора
- БСМонтажёр
Билли
Снеддон
- НГМонтажёр
Николас
Гэстер
- НБКомпозитор
Нэтан
Барр