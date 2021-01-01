Великая (2020) (сериал, 2021) сезон 2 серия 1 смотреть онлайн

Борьба за трон не утихает во дворце: четыре месяца переворота утомили Екатерину, но ее решимость непоколебима. Императрица поджигает дворец, чтобы выманить Петра из укрытия. Тот, в свою очередь, уклоняется от ловушек и с присущим ему весельем делает Екатерине неожиданное предложение. Чем обернется это соглашение: миром или новым витком борьбы?



Не упустите возможность в отличном качестве и без рекламы смотреть «Великая» — 1 серия 2 сезона онлайн доступна на видеосервисе Wink. Вас ждет продолжение захватывающих приключений императрицы Екатерины и ее неуступчивого соперника Петра.



Сериал Великая (2020) 2 сезон 1 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.