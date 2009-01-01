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Величайшие явления природы
1-й сезон
3-я серия

Величайшие явления природы (сериал, 2009) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

2009, Nature's Great Events
Документальные0+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Одно из самых впечатляющих событий происходит на бескрайних равнинах Восточной Африки. Раз в году три миллиона животных собираются на небольшой территории под названием Серенгети, образуя самое большое на планете скопление травоядных...

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Информация

Страна
Великобритания, США
Качество
SD
Жанры
Документальные

Рейтинг

8.6 КиноПоиск
8.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Величайшие явления природы»