Величайшие явления природы (сериал, 2009) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн
2009, Nature's Great Events
Документальные0+
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Сюжет
Одно из самых впечатляющих событий происходит на бескрайних равнинах Восточной Африки. Раз в году три миллиона животных собираются на небольшой территории под названием Серенгети, образуя самое большое на планете скопление травоядных...
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Информация
СтранаВеликобритания, США
КачествоSD
ЖанрыДокументальные
Рейтинг
8.6 КиноПоиск
8.9 IMDb
- ПБРежиссёр
Питер
Бассетт
- ДААктёр
Дэвид
Аттенборо
- ДСАктёр
Джо
Стивенс
- ШМАктёр
Шэйн
Мур
- ТФАктёр
Том
Фитц
- МХАктёр
Майк
Холдинг
- ДНАктёр
Дидье
Нуаре
- ОНАктёр
Оуэн
Ньюман
- ДРАктёр
Дэвид
Райхерт
- МДАктёр
Мартин
Дорн
- ПБАктёр
Питер
Бассетт
- ДТСценарист
Джефф
Тернер
- КБПродюсер
Карен
Басс
- БЛПродюсер
Брайан
Лейт
- ДСПродюсер
Джо
Стивенс
- СУПродюсер
Сьюзэн
Уинслоу
- ТКМонтажёр
Тим
Куп
- ДМОператор
Джастин
Магвайр
- УСОператор
Уорвик
Слосс
- МКОператор
Мартин
Колбек
- ТФОператор
Том
Фитц
- БСКомпозитор
Бен
Солсбери