Величайшие явления природы
1-й сезон

Величайшие явления природы (сериал, 2009) сезон 1 смотреть онлайн

2009, Nature's Great Events 6 серий
Документальный0+

О сериале

Временами природа может удивить так, что любой самый талантливый кинорежиссeр лишь разведeт руками от зависти. Ни на одном экране вы не увидите такого безумства, такой любви и такого великолепия, которые встречаются в живой природе. И лишь она сама может открыть свои тайны.

Страна
Великобритания, США
Жанр
Документальный

Рейтинг

8.6 КиноПоиск
8.9 IMDb

