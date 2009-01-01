Величайшие явления природы (сериал, 2009) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

Сюжет

На юге Африки, в пустыне Калахари, огромные стада животных месяцами бродят в поисках пищи и воды, ожидая события, которое в корне изменит их жизнь. Потому что раз в году животворная влага превращает территорию суровой пустыни в обширный водный рай - дельту реки Окаванго.



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