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Величайшие явления природы
1-й сезон
5-я серия

Величайшие явления природы (сериал, 2009) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

2009, Nature's Great Events
Документальные0+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

На юге Африки, в пустыне Калахари, огромные стада животных месяцами бродят в поисках пищи и воды, ожидая события, которое в корне изменит их жизнь. Потому что раз в году животворная влага превращает территорию суровой пустыни в обширный водный рай - дельту реки Окаванго.

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Информация

Страна
Великобритания, США
Качество
SD
Жанры
Документальные

Рейтинг

8.6 КиноПоиск
8.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Величайшие явления природы»

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