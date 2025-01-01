Ведьмнадзор (сериал, 2025) сезон 2 серия 11 смотреть онлайн

Ведьмочка-неумеха и ее фамильяр с демоническими корнями отправляются на практику в родной город. Вас ждет комедийное аниме «Ведьмнадзор» в подписке Amediateka на Wink.



Представьте себе чародейку, от которой больше вреда, чем пользы. Такова Нико Вакацуки — юная выпускница волшебной школы. Каждое заклинание этой девицы имеет свойство превращаться в настоящий фейерверк неприятностей. И если вы думаете, что магия — это круто, то явно не знакомы с «достижениями» Нико! А защищать эту ходячую катастрофу придется не кому иному, как ее фамильяру Морихито, который, как оказалось, обладает демонической силой. Вот только вместо того чтобы сражаться с реальными злодеями, ему приходится спасать подругу от последствий ее собственных заклятий. И поверьте, это занятие не для слабонервных!



