Ведьмнадзор. Сезон 2. Серия 10
Wink
Сериалы
Ведьмнадзор
2-й сезон
10-я серия
9.12025, Witch Watch
Аниме, Фэнтези18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

Ведьмнадзор (сериал, 2025) сезон 2 серия 10 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

Ведьмочка-неумеха и ее фамильяр с демоническими корнями отправляются на практику в родной город. Вас ждет комедийное аниме «Ведьмнадзор» в подписке Amediateka на Wink.

Представьте себе чародейку, от которой больше вреда, чем пользы. Такова Нико Вакацуки — юная выпускница волшебной школы. Каждое заклинание этой девицы имеет свойство превращаться в настоящий фейерверк неприятностей. И если вы думаете, что магия — это круто, то явно не знакомы с «достижениями» Нико! А защищать эту ходячую катастрофу придется не кому иному, как ее фамильяру Морихито, который, как оказалось, обладает демонической силой. Вот только вместо того чтобы сражаться с реальными злодеями, ему приходится спасать подругу от последствий ее собственных заклятий. И поверьте, это занятие не для слабонервных!

Если вы ищете что-то легкое, забавное и с щепоткой магии (в прямом и переносном смысле), то смотрите анимационный сериал «Ведьмнадзор» в подписке Amediateka на сервисе Wink.

Сериал Ведьмнадзор 2 сезон 10 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Япония
Жанр
Комедия, Фэнтези, Аниме
Время
23 мин / 00:23

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.8 IMDb