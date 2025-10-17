Вечность Югурэ (сериал, 2025) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+24 мин
Вечность Югурэ
Сезон 1 Серия 1
- 18+21 мин
Вечность Югурэ
Сезон 1 Серия 2
- 18+23 мин
Вечность Югурэ
Сезон 1 Серия 3
- 18+23 мин
Вечность Югурэ
Сезон 1 Серия 4
- 18+23 мин
Вечность Югурэ
Сезон 1 Серия 5
- 18+23 мин
Вечность Югурэ
Сезон 1 Серия 6
- 18+23 мин
Вечность Югурэ
Сезон 1 Серия 7
- 18+23 мин
Вечность Югурэ
Сезон 1 Серия 8
- 18+23 мин
Вечность Югурэ
Сезон 1 Серия 9
- 18+23 мин
Вечность Югурэ
Сезон 1 Серия 10
- 18+23 мин
Вечность Югурэ
Сезон 1 Серия 11
- 18+23 мин
Вечность Югурэ
Сезон 1 Серия 12
- 18+22 мин
Вечность Югурэ
Сезон 1 Серия 13
О сериале
Парень отправляется на поиски возлюбленной с девушкой-андроидом, как две капли воды похожей на нее. Аниме «Вечность Югугрэ» — яркий анимационный сериал из Японии, сочетающий жанры фантастики и романтической комедии от режиссера, работавшего над «Невероятными приключениями ДжоДжо».
Юноша по имени Акира очнулся от анабиоза, длившегося двести лет. Перед его взором предстала абсолютно иная реальность, пережившая чудовищный конфликт с применением передовых технологий. Прежнее мироустройство с привычными границами кануло в Лету, а бразды правления сосредоточила в своих руках загадочная корпорация. Однако наибольшее потрясение ждало Акиру, когда на его пути возникла девушка-андроид по имени Югурэ, являющаяся точной копией его пропавшей возлюбленной Товасы. Андроид без лишних объяснений делает парню предложение руки и сердца, чем немало его удивляет. Но Акира, по какой-то причине уверенный в том, что его настоящая избранница все же жива, решает отправиться в рискованное путешествие. С собой он берет и свою андроид-спутницу.
Удастся ли герою отыскать Товасу или его ждет совершенно иное любовное приключение, о котором он даже не подозревает? Узнаете в аниме «Вечность Югурэ» — смотреть онлайн его можно на Wink!
Рейтинг
- НЦРежиссёр
Наокацу
Цуда
- ЮИАктриса
Юи
Исикава
- АКАктриса
Аи
Каяно
- ФИАктёр
Фумитакэ
Исигуро
- СКАктриса
Саки
Кобари
- ТНАктёр
Такаюки
Накацукаса
- РВАктёр
Рюносукэ
Ватануки
- МКАктриса
Мирэи
Кумагаи
- АМАктриса
Акиха
Мацуи
- ДКАктёр
Даисукэ
Касуя
- МНАктёр
Масато
Нива
- ТКАктёр
Такэхито
Коясу
- ТМАктёр
Тосиюки
Морикава
- НЦСценарист
Наокацу
Цуда
- ДКОператор
Дзюнъя
Кодама
- МТКомпозитор
Масахиро
Токуда