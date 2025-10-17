Вечность Югурэ (сериал, 2025) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Парень отправляется на поиски возлюбленной с девушкой-андроидом, как две капли воды похожей на нее. Аниме «Вечность Югугрэ» — яркий анимационный сериал из Японии, сочетающий жанры фантастики и романтической комедии от режиссера, работавшего над «Невероятными приключениями ДжоДжо».



Юноша по имени Акира очнулся от анабиоза, длившегося двести лет. Перед его взором предстала абсолютно иная реальность, пережившая чудовищный конфликт с применением передовых технологий. Прежнее мироустройство с привычными границами кануло в Лету, а бразды правления сосредоточила в своих руках загадочная корпорация. Однако наибольшее потрясение ждало Акиру, когда на его пути возникла девушка-андроид по имени Югурэ, являющаяся точной копией его пропавшей возлюбленной Товасы. Андроид без лишних объяснений делает парню предложение руки и сердца, чем немало его удивляет. Но Акира, по какой-то причине уверенный в том, что его настоящая избранница все же жива, решает отправиться в рискованное путешествие. С собой он берет и свою андроид-спутницу.



Удастся ли герою отыскать Товасу или его ждет совершенно иное любовное приключение, о котором он даже не подозревает?


