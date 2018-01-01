Wink
Вечность Югурэ
Актёры и съёмочная группа сериала «Вечность Югурэ»

Актёры

Юи Исикава

Yui Ishikawa
АктрисаYuugure
Аи Каяно

Ai Kayano
АктрисаTowasa Oumaki
Фумитакэ Исигуро

Fumitake Ishiguro
АктёрVogt / Teacher
Саки Кобари

Saki Kobari
АктрисаIdhi / Caster
Такаюки Накацукаса

Takayuki Nakatsukasa
АктёрWeir / Security Guard
Рюносукэ Ватануки

Ryunosuke Watanuki
АктёрHead of the Sect / Shop Owner
Мирэи Кумагаи

Mirei Kumagai
АктрисаAkira Himegami (Child)
Акиха Мацуи

Akiha Matsui
АктрисаHost
Даисукэ Касуя

Daisuke Kasuya
АктёрServing Robot
Масато Нива

Masato Niwa
АктёрFacilitator / Junior
Такэхито Коясу

Takehito Koyasu
АктёрMarlum
Тосиюки Морикава

Toshiyuki Morikawa
АктёрOboro