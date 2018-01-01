WinkСериалыВечность ЮгурэАктёры и съёмочная группа сериала «Вечность Югурэ»
Актёры и съёмочная группа сериала «Вечность Югурэ»
Актёры
АктрисаYuugure
Юи ИсикаваYui Ishikawa
АктрисаTowasa Oumaki
Аи КаяноAi Kayano
АктёрVogt / Teacher
Фумитакэ ИсигуроFumitake Ishiguro
АктрисаIdhi / Caster
Саки КобариSaki Kobari
АктёрWeir / Security Guard
Такаюки НакацукасаTakayuki Nakatsukasa
АктёрHead of the Sect / Shop Owner
Рюносукэ ВатанукиRyunosuke Watanuki
АктрисаAkira Himegami (Child)
Мирэи КумагаиMirei Kumagai
АктрисаHost
Акиха МацуиAkiha Matsui
АктёрServing Robot
Даисукэ КасуяDaisuke Kasuya
АктёрFacilitator / Junior
Масато НиваMasato Niwa
АктёрMarlum
Такэхито КоясуTakehito Koyasu
АктёрOboro