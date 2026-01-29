Варино счастье (сериал, 2025) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 16+46 мин
Варино счастье
Сезон 1 Серия 1
- 16+52 мин
Варино счастье
Сезон 1 Серия 2
- 16+43 мин
Варино счастье
Сезон 1 Серия 3
- 16+55 мин
Варино счастье
Сезон 1 Серия 4
- 16+49 мин
Варино счастье
Сезон 1 Серия 5
- 16+54 мин
Варино счастье
Сезон 1 Серия 6
- 16+42 мин
Варино счастье
Сезон 1 Серия 7
- 16+49 мин
Варино счастье
Сезон 1 Серия 8
О сериале
Страстный роман Вари с Геннадием оборачивается кошмаром: мужчина оказывается домашним тираном и лжецом. Варя забирает сына и пытается сбежать, но он находит их. Гена хочет наказать Варю и обвиняет ее в краже драгоценностей. Варя отправляется в колонию отбывать наказание за преступление, которого не совершала. В заключении Варе приходится нелегко.
Спасением для нее становится знакомство с врачом Андреем Осиным – единственным, кто относится к ней по-человечески. Тем временем Геннадий заводит новый роман с лучшей подругой Вари и настраивает сына против матери. Освободившись, Варя решает нанести ответный удар. Вместе с Андреем она ведет поиски пропавшей жены Геннадия в надежде пролить свет на его прошлое. В ходе расследования Варя понимает, что они с сыном находятся в смертельной опасности…