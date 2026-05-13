WinkСериалыВанина Гуарраси2-й сезон4-я серия
Ванина Гуарраси (сериал, 2024) сезон 2 серия 4 смотреть онлайн
8.02024, Vanina
Детектив, Драма18+
Серия в подписке «viju+»
О сериале
Несмотря на блестящую карьеру в отделе по борьбе с мафией в Палермо, Ванина Гуарраси переводится в Катанию на должность заместителя начальника полиции в отделе по расследованию убийств. Она переезжает, чтобы оставить позади болезненное и опасное прошлое. Её отец Джованни, инспектор полиции, был убит мафиози, когда ей было 14, и с тех пор Ванина посвятила свою жизнь борьбе с преступностью. Однако теперь эта борьба, кажется, стала слишком рискованной.
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
6.4 IMDb