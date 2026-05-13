Ванина Гуарраси. Сезон 2. Серия 1
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Ванина Гуарраси
2-й сезон
1-я серия

Ванина Гуарраси (сериал, 2024) сезон 2 серия 1 смотреть онлайн

8.02024, Vanina
Детектив, Драма18+
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Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

Несмотря на блестящую карьеру в отделе по борьбе с мафией в Палермо, Ванина Гуарраси переводится в Катанию на должность заместителя начальника полиции в отделе по расследованию убийств. Она переезжает, чтобы оставить позади болезненное и опасное прошлое. Её отец Джованни, инспектор полиции, был убит мафиози, когда ей было 14, и с тех пор Ванина посвятила свою жизнь борьбе с преступностью. Однако теперь эта борьба, кажется, стала слишком рискованной.

Страна
Италия
Жанр
Криминал, Драма, Детектив
Время
114 мин / 01:54

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.4 IMDb