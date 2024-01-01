Ванина Гуарраси. Сезон 1. Серия 2
Wink
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Ванина Гуарраси
1-й сезон
2-я серия

Ванина Гуарраси (сериал, 2024) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

7.82024, Vanina
Детектив, Драма18+
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Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Несмотря на блестящую карьеру в отделе по борьбе с мафией в Палермо, Ванина Гуарраси переводится в Катанию на должность заместителя начальника полиции в отделе по расследованию убийств. Она переезжает, чтобы оставить позади болезненное и опасное прошлое. Её отец Джованни, инспектор полиции, был убит мафиози, когда ей было 14, и с тех пор Ванина посвятила свою жизнь борьбе с преступностью. Однако теперь эта борьба, кажется, стала слишком рискованной.

Сериал Ванина Гуарраси 1 сезон 2 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Италия
Жанр
Криминал, Драма, Детектив
Качество
Full HD
Время
111 мин / 01:51

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.4 IMDb