Ван-Пис. Сезон 1. Серия 1
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Ван-Пис (мультсериал, 1999) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

9.51999, One Piece
Аниме, Приключения18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Гол Д. Роджер — король пиратов, добившийся богатства, славы и власти — спрятал где-то на просторах этого мира загадочное сокровище, которое все называют Ван-Пис. После смерти Роджера множество смельчаков кинулись на поиски этого большого куша, и наступила великая эпоха пиратов. Вот и паренёк по имени Луффи из маленькой прибрежной деревушки мечтает стать пиратом. Ещё в детстве он ненароком съел дьявольский плод резина-резина и приобрёл невероятные способности. Повзрослев, он покидает родные места в погоне за величайшим сокровищем.

Страна
Япония
Жанр
Боевик, Приключения, Фэнтези, Мультсериалы, Аниме
Время
1 мин / 00:01

Рейтинг

8.5 КиноПоиск
9.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ван-Пис»