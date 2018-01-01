Ван-Пис. Сезон 1
Wink
Сериалы
Ван-Пис
1-й сезон

Ван-Пис (мультсериал, 1999) сезон 1 смотреть онлайн

9.51999, One Piece 1 серия
Аниме, Приключения18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Гол Д. Роджер — король пиратов, добившийся богатства, славы и власти — спрятал где-то на просторах этого мира загадочное сокровище, которое все называют Ван-Пис. После смерти Роджера множество смельчаков кинулись на поиски этого большого куша, и наступила великая эпоха пиратов. Вот и паренёк по имени Луффи из маленькой прибрежной деревушки мечтает стать пиратом. Ещё в детстве он ненароком съел дьявольский плод резина-резина и приобрёл невероятные способности. Повзрослев, он покидает родные места в погоне за величайшим сокровищем.

Страна
Япония
Жанр
Боевик, Приключения, Фэнтези, Мультсериалы, Аниме

Рейтинг

8.4 КиноПоиск
9.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ван-Пис»