Ван-Пис (мультсериал, 1999) сезон 1 смотреть онлайн
9.51999, One Piece 1 серия
Аниме, Приключения18+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Гол Д. Роджер — король пиратов, добившийся богатства, славы и власти — спрятал где-то на просторах этого мира загадочное сокровище, которое все называют Ван-Пис. После смерти Роджера множество смельчаков кинулись на поиски этого большого куша, и наступила великая эпоха пиратов. Вот и паренёк по имени Луффи из маленькой прибрежной деревушки мечтает стать пиратом. Ещё в детстве он ненароком съел дьявольский плод резина-резина и приобрёл невероятные способности. Повзрослев, он покидает родные места в погоне за величайшим сокровищем.
СтранаЯпония
ЖанрБоевик, Приключения, Фэнтези, Мультсериалы, Аниме
Рейтинг
8.4 КиноПоиск
9.0 IMDb
