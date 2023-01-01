Ван-Пис (мультсериал, 1999) смотреть онлайн
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Сюжет
Рекордсмен по продолжительности среди аниме жанра сенен. «Ван-Пис» — фантастические приключения пиратской команды, щедро сдобренные юмором и беззаботным весельем.
В вымышленном мире на планете всего один континент и четыре океана, в бездонных водах которых водятся гигантские звери. История начинается с казни Короля пиратов, который в своем последнем слове призывает всех отправиться на Гранд-Лайн для поиска его главного сокровища, Большого Куша. Так открывается Великая эра пиратов. Следуя за мечтой и стремясь исполнить данное когда-то обещание, на поиски Куша отправляется мальчик Луффи, владеющий способностью растягивать свое тело, но идущий ко дну сразу же, как только попадает в воду. Он собирает команду «Пиратов Соломенной шляпы» и отправляется в плавание, которое обещает быть долгим и захватывающим.
Смотреть «Ван-Пис» — значит погрузиться в целый океан приключений вместе с героями и узнать, к чему приведет Луффи его смелая авантюра и какие тайны кроются за другими пиратами Соломенной шляпы.
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Информация
СтранаЯпония
ЖанрыМультфильмы, Боевики, Приключения, Фэнтези, Аниме
Рейтинг
- МСРежиссёр
Мунэхиса
Сакаи
- КУРежиссёр
Коносукэ
Уда
- ДСРежиссёр
Дзюндзи
Симидзу
- МХРежиссёр
Мамору
Хосода
- МТАктриса
Маюми
Танака
- АОАктриса
Акэми
Окамура
- ТБАктёр
Тони
Бек
- КЯАктёр
Каппэи
Ямагути
- ЛВАктёр
Лорен
Вернен
- КНАктёр
Кадзуя
Накаи
- ХХАктёр
Хироаки
Хирата
- ИОАктриса
Икуэ
Отани
- МОАктёр
Махито
Оба
- ЮЯАктриса
Юрико
Ямагути
- ТОАктёр
Тикао
Оцука
- КЯАктёр
Кадзуки
Яо
- ЛКАктриса
Люси
Кристиан
- ККАктриса
Коллин
Клинкенберд
- ТАктёр
Тё
- ЭОСценарист
Эйитиро
Ода
- БКСценарист
Бонни
Клинкенберд
- ЭВСценарист
Эрик
Вейл
- ДБСценарист
Джон
Бургмейер
- ДТСценарист
Дзюнки
Такэгами
- МССценарист
Митиру
Симада
- СПСценарист
Спенсер
Прокоп
- ГФПродюсер
Гэн
Фукунага
- ДКПродюсер
Джастин
Кук
- ММПродюсер
Майк
МакФарланд
- НДПродюсер
Норман
Дж. Гроссфелд
- ТВПродюсер
Такаси
Васио
- ЗЧПродюсер
З.
Чарльз Болтон
- МГМонтажёр
Масахиро
Гото
- НММонтажёр
Нобутака
Маки
- СХКомпозитор
Сиро
Хамагути
- КТКомпозитор
Кохэй
Танака