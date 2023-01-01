Ван-Пис
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Ван-Пис

Ван-Пис (мультсериал, 1999) смотреть онлайн

9.51999, One Piece 1 сезон
Аниме, Мультфильмы18+

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Сюжет

Рекордсмен по продолжительности среди аниме жанра сенен. «Ван-Пис» — фантастические приключения пиратской команды, щедро сдобренные юмором и беззаботным весельем.

В вымышленном мире на планете всего один континент и четыре океана, в бездонных водах которых водятся гигантские звери. История начинается с казни Короля пиратов, который в своем последнем слове призывает всех отправиться на Гранд-Лайн для поиска его главного сокровища, Большого Куша. Так открывается Великая эра пиратов. Следуя за мечтой и стремясь исполнить данное когда-то обещание, на поиски Куша отправляется мальчик Луффи, владеющий способностью растягивать свое тело, но идущий ко дну сразу же, как только попадает в воду. Он собирает команду «Пиратов Соломенной шляпы» и отправляется в плавание, которое обещает быть долгим и захватывающим.

Смотреть «Ван-Пис» — значит погрузиться в целый океан приключений вместе с героями и узнать, к чему приведет Луффи его смелая авантюра и какие тайны кроются за другими пиратами Соломенной шляпы.

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Рейтинг

8.4 КиноПоиск
9.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ван-Пис»

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