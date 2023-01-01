Ван-Пис (мультсериал, 1999) смотреть онлайн

Сюжет

Рекордсмен по продолжительности среди аниме жанра сенен. «Ван-Пис» — фантастические приключения пиратской команды, щедро сдобренные юмором и беззаботным весельем.



В вымышленном мире на планете всего один континент и четыре океана, в бездонных водах которых водятся гигантские звери. История начинается с казни Короля пиратов, который в своем последнем слове призывает всех отправиться на Гранд-Лайн для поиска его главного сокровища, Большого Куша. Так открывается Великая эра пиратов. Следуя за мечтой и стремясь исполнить данное когда-то обещание, на поиски Куша отправляется мальчик Луффи, владеющий способностью растягивать свое тело, но идущий ко дну сразу же, как только попадает в воду. Он собирает команду «Пиратов Соломенной шляпы» и отправляется в плавание, которое обещает быть долгим и захватывающим.



Смотреть «Ван-Пис» — значит погрузиться в целый океан приключений вместе с героями и узнать, к чему приведет Луффи его смелая авантюра и какие тайны кроются за другими пиратами Соломенной шляпы.



Все сезоны сериала Ван-Пис смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.