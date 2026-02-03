Вальс цветов (сериал, 2024) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Владелица цветочного магазина Елена очень любит своё дело и быстро находит общий язык с клиентами. Её муж Николай страдает игроманией и тонет в долгах. Отношения между ними с каждым днём становятся всё хуже. Николай ревнует и устраивает ссоры по любому поводу. Он уже не раз избивал её, но Елена скрывает правду об их семейной жизни, пока не узнаёт, что беременна. После очередного скандала Елена принимает решение уйти от мужа. Николай выходит из себя, сильно избивает Елену. Она теряет память и оказывается в доме людей, которые считают её невестой их сына.

