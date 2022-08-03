В плену страсти (сериал, 1997) сезон 1 серия 40 смотреть онлайн бесплатно

В плену страсти. Сезон 1. Серия 40
8.71997, Cañaveral de pasiones
Драма, Мелодрама12+

Эта история началась когда Хулия, Мирея, Пабло и Хуан де Дьос были еще детьми. Мать Хулии, Маргарита, узнает что ее родная сестра Динора - любовница женатого человека по имени Амадор, отца Пабло. Она решила не допустить, чтобы сестра сломала себе жизнь. Динора и Амадор решают вместе бежать, Маргарита, узнав об этом, запирает Динору в комнате, а сама идет к Амадору, чтобы сказать ему, что сестра не едет с ним. Она садится к нему в машину, чтобы поехать обратно, а заодно и выяснить отношения его и Диноры, но в машине они ссорятся и происходит авария. Маргарита и Амадор погибают...

Страна
Мексика
Жанр
Семейный, Приключения, Драма, Мелодрама, Фэнтези
Качество
SD
Время
46 мин / 00:46

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
7.6 IMDb

