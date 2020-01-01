В гостях у Арины. Серия 12
Wink
Детям
В гостях у Арины
1-й сезон
12-я серия

В гостях у Арины (сериал, 2020) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн бесплатно

8.52020, В гостях у Арины. Серия 12
ТВ-шоу0+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Певица и популярный видеоблогер Арина Данилова освещает самые яркие новинки детского контента и дает лайфхаки юным зрителям. Всe о веселых, познавательных и увлекательных мультфильмах, а также о том, как делать классные штуки — от игрушек до карнавальных костюмов — своими руками.

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
ТВ-шоу

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