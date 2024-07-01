В дороге (сериал, 2022) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

После личной трагедии девушка садится на поезд «Москва — Владивосток» без обратного билета. Там ее ждут удивительные открытия и новые знакомства. Экспериментальный сериал, почти полностью снятый в настоящем путешествии.



Амина переживает не самые лучшие времена. Она — талантливый архитектор, но после трагического разрыва отношений ей сложно даже подняться с кровати. Тогда вместе с лучшей подругой она придумывает дерзкий и в чем-то безумный план — покупает билет в один конец на поезд «Москва — Владивосток». На нем она надеется уехать как можно дальше от проблем и страданий. Кое-как сложив чемодан, Амина едет на вокзал и отправляется в странное путешествие. В нем она сможет по-другому взглянуть на мир и собственные чувства.



