В дороге (сериал, 2022) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

В дороге. Сезон 1. Серия 4
В дороге
1-й сезон
4-я серия
7.62022, В дороге. Сезон 1. Серия 4
Драма18+
О сериале

После личной трагедии девушка садится на поезд «Москва — Владивосток» без обратного билета. Там ее ждут удивительные открытия и новые знакомства. Экспериментальный сериал, почти полностью снятый в настоящем путешествии.

Амина переживает не самые лучшие времена. Она — талантливый архитектор, но после трагического разрыва отношений ей сложно даже подняться с кровати. Тогда вместе с лучшей подругой она придумывает дерзкий и в чем-то безумный план — покупает билет в один конец на поезд «Москва — Владивосток». На нем она надеется уехать как можно дальше от проблем и страданий. Кое-как сложив чемодан, Амина едет на вокзал и отправляется в странное путешествие. В нем она сможет по-другому взглянуть на мир и собственные чувства.

