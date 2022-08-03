Уважаемый старший брат (сериал, 1991) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

Юная Нанако Мисато поступает в престижную школу для девочек «Сэйран». Она очень горда своей первой житейской победой и от души рада тому, что вместе с ней будет учиться ее ближайшая подруга Томоко Арикура. Обо всех новостях своей жизни Нанако исправно пишет названному брату – учителю начальной школы, аккуратно адресуя хронику своих удач и поражений «Уважаемому старшему брату»...

