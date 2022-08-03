7.31991, Oniisama e...
Аниме, Драма18+
Уважаемый старший брат (сериал, 1991) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн
О сериале
Юная Нанако Мисато поступает в престижную школу для девочек «Сэйран». Она очень горда своей первой житейской победой и от души рада тому, что вместе с ней будет учиться ее ближайшая подруга Томоко Арикура. Обо всех новостях своей жизни Нанако исправно пишет названному брату – учителю начальной школы, аккуратно адресуя хронику своих удач и поражений «Уважаемому старшему брату»...
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
7.5 IMDb
- ОДРежиссёр
Осаму
Дэдзаки
- ЁФРежиссёр
Ёсимура
Фумихиро
- ТСРежиссёр
Такуо
Судзуки
- МДАктриса
Мика
Дои
- ТГАктёр
Тэссё
Гэнда
- ВКАктриса
Вака
Канда
- ХКАктриса
Хироко
Касахара
- МКАктриса
Мами
Кояма
- ММАктриса
Миюки
Мацуока
- ССАктриса
Суми
Симамото
- ХСАктриса
Хироко
Судзуки
- СТАктриса
Сакико
Тамагава
- КТАктриса
Кэйко
Тода
- КХАктёр
Кэнъю
Хориути
- МКАктриса
Масако
Кацуки
- АТАктёр
Аруно
Тахара
- РИСценарист
Риёко
Икэда
- ТКСценарист
Томоко
Конпару
- СММонтажёр
Сэидзи
Морита
- КХКомпозитор
Кэнтаро
Ханэда