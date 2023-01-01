Уважаемый старший брат
Wink
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Уважаемый старший брат
7.31991, Oniisama e... 1 сезон
Аниме, Драмы18+

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Уважаемый старший брат (сериал, 1991) смотреть онлайн

Сюжет

Юная Нанако Мисато поступает в престижную школу для девочек «Сэйран». Она очень горда своей первой житейской победой и от души рада тому, что вместе с ней будет учиться ее ближайшая подруга Томоко Арикура. Обо всех новостях своей жизни Нанако исправно пишет названному брату – учителю начальной школы, аккуратно адресуя хронику своих удач и поражений «Уважаемому старшему брату»...

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Информация

Страна
Япония
Жанры
Драмы, Аниме

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Уважаемый старший брат»

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