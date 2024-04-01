Уроки Роки (мультсериал, 2019) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Мальчик-изобретатель пускается в приключения на космическом корабле с искусственным интеллектом. Фантастический развивающий мультсериал о тайнах Вселенной.



Далекое будущее. Юный изобретатель Марк мечтает о больших открытиях и захватывающих путешествиях. Когда его робот по имени Ройка ломается, Марк идет на свалку в поисках запасных частей. Там они находят кое-что поинтереснее — космический корабль «Роки 1», наделенный искусственным интеллектом. Когда-то его собрали люди, готовящиеся к космическим приключениям, но с тех пор они потеряли интерес к новым знаниям. Роки предлагает Марку стать его пилотом, и они отправляются к звездам. Их ждут полные загадок планеты, которые предстоит изучить, а потом добавить добытую там информацию в базу данных.



