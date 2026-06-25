Кристина окончательно распрощалась с Антоном, который пытается жить в своё удовольствием и открывает паб. Однако неожиданно в его жизни появляется взрослая дочь, о которой он раньше не знал, из-за чего любителю алкоголя и тусовок предстоит полностью изменить свой образ жизни.



Тем временем Майкл отчаянно пытается вернуть Варю, которая подала на развод из-за измены мужа. А Маша в одиночку тащит на себе двоих детей, пока Валя пропадает на работе в ожидании великого научного открытия. В этот момент в её жизни неожиданно появляется бывший парень Кузя, который стал богатым бизнесменом и приехал в Москву, чтобы расширить свой бизнес. Но истинная цель «пельменного короля» — вернуть Машу, чувства к которой он сохранил после долгих лет разлуки.

