9.42024, Универ. 13 лет спустя. Сезон 1. Серия 11
Комедия18+
Серия в подписке «PREMIER»
Универ. 13 лет спустя (сериал, 2024) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+46 мин
Универ. 13 лет спустя
Сезон 1 Серия 1
- 18+47 мин
Универ. 13 лет спустя
Сезон 1 Серия 2
- 18+45 мин
Универ. 13 лет спустя
Сезон 1 Серия 3
- 18+45 мин
Универ. 13 лет спустя
Сезон 1 Серия 4
- 18+45 мин
Универ. 13 лет спустя
Сезон 1 Серия 5
- 18+45 мин
Универ. 13 лет спустя
Сезон 1 Серия 6
- 18+45 мин
Универ. 13 лет спустя
Сезон 1 Серия 7
- 18+47 мин
Универ. 13 лет спустя
Сезон 1 Серия 8
- 18+47 мин
Универ. 13 лет спустя
Сезон 1 Серия 9
- 18+45 мин
Универ. 13 лет спустя
Сезон 1 Серия 10
- 18+47 мин
Универ. 13 лет спустя
Сезон 1 Серия 11
- 18+48 мин
Универ. 13 лет спустя
Сезон 1 Серия 12
О сериале
Кристина окончательно распрощалась с Антоном, который пытается жить в своё удовольствием и открывает паб. Однако неожиданно в его жизни появляется взрослая дочь, о которой он раньше не знал, из-за чего любителю алкоголя и тусовок предстоит полностью изменить свой образ жизни.
Тем временем Майкл отчаянно пытается вернуть Варю, которая подала на развод из-за измены мужа. А Маша в одиночку тащит на себе двоих детей, пока Валя пропадает на работе в ожидании великого научного открытия. В этот момент в её жизни неожиданно появляется бывший парень Кузя, который стал богатым бизнесменом и приехал в Москву, чтобы расширить свой бизнес. Но истинная цель «пельменного короля» — вернуть Машу, чувства к которой он сохранил после долгих лет разлуки.
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