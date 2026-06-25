Прошло десять лет. Майкл, Варя, Антон, Кристина, Маша, Валя и Яна повзрослели и больше не живут в одном блоке общаги, но проблем у них меньше не стало. Они продолжают общаться и поддерживать друг друга в трудных жизненных ситуациях.

