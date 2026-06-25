Универ: 10 лет спустя. Сезон 1. Серия 11
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Универ: 10 лет спустя
1-й сезон
11-я серия
8.82021, Универ: 10 лет спустя. Сезон 1. Серия 11
Комедия, Мелодрама18+
Серия в подписке «PREMIER»

Универ: 10 лет спустя (сериал, 2021) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Прошло десять лет. Майкл, Варя, Антон, Кристина, Маша, Валя и Яна повзрослели и больше не живут в одном блоке общаги, но проблем у них меньше не стало. Они продолжают общаться и поддерживать друг друга в трудных жизненных ситуациях.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Драма, Мелодрама
Время
44 мин / 00:44

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
4.8 IMDb