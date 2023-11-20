Угадай кино (сериал, 2017) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн

Какой колбасой Шурик пытался усыпить бдительность злой собаки? Из чего делала фруктовые маски героиня Ирины Муравьевой в фильме «Москва слезам не верит»? Какой любимый музыкальный инструмент у Бабок Ёжек в мультфильме «Летучий корабль»? В каком фильме Николай Валуев играет боксера, страдающего амнезией? Смотрите киновикторину «Угадай кино» и проверяйте свои знания отечественного кинематографа вместе с участниками.

