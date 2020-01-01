Учитель. Сезон 1. Серия 2
Wink
Сериалы
Учитель
1-й сезон
2-я серия
2020, A Teacher
Драма18+

Эта серия пока недоступна

Учитель (сериал, 2020) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

О сериале

Острая драма о любви вопреки с Кейт Марой в главной роли. В центре истории — противоречивый роман учительницы Клэр (собственно, Мара) и старшеклассника Эрика, который может стоить женщине карьеры. Запретный плод всегда сладок, однако тут ситуация осложняется еще и тем, что у Клэр вообще-то есть бойфренд.

Страна
США
Жанр
Драма
Качество
Full HD
Время
26 мин / 00:26

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Учитель»