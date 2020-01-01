Учитель (сериал, 2020) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Острая драма о любви вопреки с Кейт Марой в главной роли. В центре истории — противоречивый роман учительницы Клэр (собственно, Мара) и старшеклассника Эрика, который может стоить женщине карьеры. Запретный плод всегда сладок, однако тут ситуация осложняется еще и тем, что у Клэр вообще-то есть бойфренд.

