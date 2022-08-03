Убийца у озера. Серия 8
Убийца у озера
1-й сезон
8-я серия

Убийца у озера (сериал, 2017) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

8.62017, Le tueur du lac
Триллер, Криминал18+

Лиз и Кловис приступают к новому расследованию — кто-то зверски убивает девушек и не оставляет никаких следов. Работа осложняется тем, что у пары теперь есть 9-месячный сын Том.

Франция
Криминал, Триллер
Full HD
60 мин / 01:00

7.5 КиноПоиск
7.0 IMDb