Убийца у озера (сериал, 2017) смотреть онлайн
8.62017, Le tueur du lac 1 сезон
Триллеры, Криминал18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»
Сезоны и серии
- 18+49 мин
Убийца у озера
Сезон 1 Серия 1
- 18+54 мин
Убийца у озера
Сезон 1 Серия 2
- 18+54 мин
Убийца у озера
Сезон 1 Серия 3
- 18+51 мин
Убийца у озера
Сезон 1 Серия 4
- 18+55 мин
Убийца у озера
Сезон 1 Серия 5
- 18+53 мин
Убийца у озера
Сезон 1 Серия 6
- 18+52 мин
Убийца у озера
Сезон 1 Серия 7
- 18+61 мин
Убийца у озера
Сезон 1 Серия 8
Сюжет
Лиз и Кловис приступают к новому расследованию — кто-то зверски убивает девушек и не оставляет никаких следов. Работа осложняется тем, что у пары теперь есть 9-месячный сын Том.
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Информация
СтранаФранция
ЖанрыКриминал, Мини-сериалы, Триллеры
Рейтинг
7.5 КиноПоиск
7.0 IMDb