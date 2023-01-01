Убийца у озера
Wink
Сериалы
Убийца у озера

Убийца у озера (сериал, 2017) смотреть онлайн

8.62017, Le tueur du lac 1 сезон
Триллеры, Криминал18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Лиз и Кловис приступают к новому расследованию — кто-то зверски убивает девушек и не оставляет никаких следов. Работа осложняется тем, что у пары теперь есть 9-месячный сын Том.

Все сезоны сериала Убийца у озера смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
7.0 IMDb