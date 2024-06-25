Красивый юноша из богатой семьи становится жестоким убийцей, и даже суд практически оказывается бессилен перед властью и деньгами. Документальный сериал о шокирующем преступлении, потрясшем США в неоновые 80-е.



На дворе 1980-е годы. В США это время расцвета и богатства, однако за всеобщим благополучием кроется безразличие. Именно из-за него погибла Дженнифер Левин — молодая девушка, которой оставалась всего лишь неделя до начала учебы в колледже. Ее убил Роберт Чэмберс, привлекательный 19-летний парень из зажиточной семьи, оставив тело прямо в Центральном парке Нью-Йорка. Несмотря на то, что дело было очевидным, Чэмберс мастерски манипулировал прессой, выставляя себя жертвой и обвиняя в случившемся Дженнифер. Судебное разбирательство растянулось, и в какой-то момент казалось, что убийца может выйти сухим из воды. Команда проекта поговорила со свидетелями тех событий и попыталась понять, как эта трагедия могла произойти.



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