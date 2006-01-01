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Убийство на семейном вечере (сериал, 2006) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

2006, Убийство на семейном вечере. Сезон 1. Серия 3
Мелодрама16+

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О сериале

Многосерийная экранизация романа Агаты Кристи "Рождество Эркюля Пуаро". На дворе 1939 г. Владелец замка в Бретани Симон Ле Теску собирает на свое 70-летие всех родственников, чтобы огласить завещание. Тем временем комиссар Ларозьер собирается в отпуск, поэтому срочный вызов в замок Симона Ле Теску его совсем не радует. Вскоре после разговора с хозяином и отъезда из замка комиссару пришлось туда вернуться вновь — Симон был найден мертвым в своем кабинете…

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Жанр
Мелодрама
Качество
SD
Время
94 мин / 01:34

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