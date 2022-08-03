Многосерийная экранизация романа Агаты Кристи "Прождество Эркюля Пуаро". На дворе 1939 г. Владелец замка в Бретани Симон Ле Теску собирает на свое 70-летие всех родственников, чтобы огласить завещание. Тем временем комиссар Ларозьер собирается в отпуск, поэтому срочный вызов в замок Симона Ле Теску его совсем не радует. Вскоре после разговора с хозяином и отъезда из замка комиссару пришлось туда вернуться вновь — Симон был найден мертвым в своем кабинете…

