Убийство на Мидл Бич (сериал, 2020) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
7.42020, Murder on Middle Beach
Документальный, Криминал18+
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О сериале
Документальный сериал о затяжном расследовании жестокого преступления. Серия интервью друзей и родственников Барбары Гамбург, которая была убита 3 марта 2010 года недалеко от своего дома. Ее сын, Мэдисон Гамбург, начинающий режиссер, пытается докопаться до правды в деле, закрытом из-за недостат�ка доказательств. Удастся ли ему отыскать убийцу матери?
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СтранаСША
ЖанрКриминал, Документальный
КачествоSD
Время53 мин / 00:53
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
7.4 IMDb