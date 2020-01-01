Убийство на Мидл Бич. Сезон 1. Серия 1
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Убийство на Мидл Бич
1-й сезон
1-я серия

Убийство на Мидл Бич (сериал, 2020) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

7.42020, Murder on Middle Beach
Документальный, Криминал18+

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О сериале

Документальный сериал о затяжном расследовании жестокого преступления. Серия интервью друзей и родственников Барбары Гамбург, которая была убита 3 марта 2010 года недалеко от своего дома. Ее сын, Мэдисон Гамбург, начинающий режиссер, пытается докопаться до правды в деле, закрытом из-за недостатка доказательств. Удастся ли ему отыскать убийцу матери?

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Страна
США
Жанр
Криминал, Документальный
Качество
SD
Время
53 мин / 00:53

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
7.4 IMDb