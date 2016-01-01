Убийственная связь (сериал, 2016) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно
2016, Убийственная связь. Сезон 1. Серия 2
ТВ-шоу18+
Сезоны и серии
О сериале
Они все мечтали о счастье. Они все хотели большой и чистой любви. Но стали спутницами маньяков и серийных убийц. Их последними, невинными жертвами. Женщины монстров.
Документальный проект «Убийственная связь» – это полные драматизма истории женщин, которые поневоле стали любовницами жестоких убийц. Героини сполна расплатились за безумие любимых мужчин.