Убийственная связь (сериал, 2016) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

Убийственная связь. Сезон 1. Серия 1
Убийственная связь
1-й сезон
1-я серия

Они все мечтали о счастье. Они все хотели большой и чистой любви. Но стали спутницами маньяков и серийных убийц. Их последними, невинными жертвами. Женщины монстров.

Документальный проект «Убийственная связь» – это полные драматизма истории женщин, которые поневоле стали любовницами жестоких убийц. Героини сполна расплатились за безумие любимых мужчин.

