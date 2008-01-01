Убежище 3 сезон 11 серия смотреть онлайн

Убежище. Сезон 3. Серия 11
2008, Sanctuary
Фантастика, Драма
Убийца из настоящего убивает проституток из прошлого... Кто он? Тот легендарный Джек Потрошитель или кто-то ещё? Откуда появляются чудовища и монстры и что вообще происходит? Это и предстоит узнать главным героям сериала...

Канада
Фантастика, Боевик, Драма, Фэнтези, Детектив
43 мин

7.3 КиноПоиск
7.3 IMDb