Тюленьки. Сезон 1. Серия 120
Wink
Детям
Тюленьки
1-й сезон
120-я серия
9.12023, Sealook
Мультсериалы, Комедия6+
Серия в подписке «Wink Дети»

Тюленьки (мультсериал, 2023) сезон 1 серия 120 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Веселые тюлени отлично проводят время в заповеднике. Уморительная комедия «Тюленьки» — мультсериал, с которым не заскучаешь.

На арктической льдине где-то в охраняемом заповеднике живут тюлени, которым всегда есть, чем заняться. Они устраивают гонки на брюхе, танцуют, напевают песни и наслаждаются беззаботной жизнью. С этими милыми увальнями не заскучаешь: забавные и почти совсем не ленивые зверята каждый раз ввязываются в новые проказы и приключения.

Присоединяйтесь к ним, включив мультик «Тюленьки» (2023) в онлайн-кинотеатре Wink.

Страна
Южная Корея
Жанр
Комедия, Мультсериалы
Качество
Full HD
Время
1 мин / 00:01

Рейтинг

8.9 КиноПоиск