Тыц-парад (сериал, 2018) сезон 1 серия 14 смотреть онлайн бесплатно

О сериале

Соревнование юных музыкантов, которые с шести лет уже сами сочиняют песни, пишут музыку и играют на музыкальных инструментах. Среди участников есть уже довольно известные группы, такие как: «Крутые рокеры», «Серебряная пуля», «Мохито стар», «Марвел», «Великолепная пятерка», «Марс», «Питер», «Rock bat», «Чипсы», «Котороки», «Вера в рок-н-ролл», «Группа без названия».

