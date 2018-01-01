Тыц-парад (сериал, 2018) сезон 1 серия 14 смотреть онлайн бесплатно
6.62018, Тыц-парад. Сезон 1. Серия 14
ТВ-шоу6+
- 6+23 мин
О сериале
Соревнование юных музыкантов, которые с шести лет уже сами сочиняют песни, пишут музыку и играют на музыкальных инструментах. Среди участников есть уже довольно известные группы, такие как: «Крутые рокеры», «Серебряная пуля», «Мохито стар», «Марвел», «Великолепная пятерка», «Марс», «Питер», «Rock bat», «Чипсы», «Котороки», «Вера в рок-н-ролл», «Группа без названия».
