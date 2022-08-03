Ты, я и конец света (сериал, 2015) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн
2015, You, Me and the Apocalypse
Фантастика, Комедия18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Когда группа обычных людей узнаeт о комете, диаметром в тринадцать километров, которая летит навстречу Земле, они спускаются под город Слау, чтобы наблюдать за концом света по телевизору. Но кто эти люди, и как пересеклись их пути?
СтранаСША, Великобритания
ЖанрКомедия, Фантастика
КачествоFull HD
Время44 мин / 00:44
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
7.6 IMDb
- СМРежиссёр
Сауль
Метцштайн
- ТКРежиссёр
Тим
Киркби
- МЭРежиссёр
Майкл
Энглер
- Актёр
Мэтью
Бэйнтон
- Актриса
Дженна
Фишер
- Актёр
Джоэль
Фрай
- ГСАктриса
Гая
Скоделларо
- ПДАктёр
Пэтерсон
Джозеф
- КСАктёр
Кайл
Соллер
- РЛАктёр
Роб
Лоу
- ФМАктёр
Фабиан
МакКаллум
- Актриса
Брона
Галлахер
- СДСценарист
Сара
Доллард
- МДСценарист
Мики
Даун
- ДАПродюсер
Джоан
Альфано
- Продюсер
Тим
Беван
- ЭКПродюсер
Эндрю
Конрад
- ДРХудожник
Доминик
Робертс
- СРМонтажёр
Саймон
Реглар
- СПОператор
Стефан
Перссон
- СЯКомпозитор
Стив
Яблонски
- ПАКомпозитор
Питер
А. Шлоссер