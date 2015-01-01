Ты, я и конец света (сериал, 2015) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Сюжет

Когда группа обычных людей узнаeт о комете, диаметром в тринадцать километров, которая летит навстречу Земле, они спускаются под город Слау, чтобы наблюдать за концом света по телевизору. Но кто эти люди, и как пересеклись их пути?



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